Giriş Tarihi: 20.11.2025 00:01
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- VAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
01/12/2025
tarihin de karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mahallesi 5033 Sokak No:2 65090 Edremit / VAN adresinde satışı yapılacaktır.
Taşınmaz malın bulunduğu;
SIRA NO
MAHALLE/ İLÇE/İL
CİNSİ
ADA / PARSEL NO
YÜZ ÖLÇÜMÜ M2
HİSSE ORANI
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
İHALE GÜNÜ
|1
Akköprü Mahallesi
Tuşba/VAN
Kargir Ev ve Kerpiç İki Bina ve Tarla
16/17
11.542,24
1/1 (TAM)
230.844.800,00
6.925.344,00
10:00
01.12.2025
Pazartesi
- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
- Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
- Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
- Noter tasdikli imza beyannamesi
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2025 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.
- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
- Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
- İhale Dosyası alındı belgesi
- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
- Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
- Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne uygun şekilde düzenlenecek ve 39. Ve 40. Maddesi gereğince açılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mahallesi 5033 Sokak No:2 65090 Edremit / VAN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
- İhale dokümanı1.900,00.-₺(Bin dokuz yüz Türk lirası) olup İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. Bedelsiz görebilirler. İhale dokümanı almayanlar ihaleye teklif veremezler.
- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
