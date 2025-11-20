KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- VAN

Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne uygun şekilde düzenlenecek ve 39. Ve 40. Maddesi gereğince açılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mahallesi 5033 Sokak No:2 65090 Edremit / VAN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.