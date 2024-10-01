Giriş Tarihi: 01.10.2024 00:01
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLIK/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KARGO İLE YÜK TAŞITMA HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1205981
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
|b) Adresi
|:
|D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880 Soğanlık KARTAL/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2163778283 - 2163773776
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|KARGO İLE YÜK TAŞITMA HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
KARGO İLE YÜK TAŞITMA, HİZMET ALIMI, 1-10 Kg./Desi Dahil 100 Adet ve 11 Kg./Desi Dahil ve Üzeri 170.000 Kg./Desi Kargo ile Yük Taşıtma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|: İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Jandarma Depo Komutanlığı (Soğanlık/Kartal/İstanbul)dan teslim alınan malzemeler Türkiye genelindeki muhtelif Jandarma Birlik ve Kurumlarına teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
Sözleşmenin 01 Ocak 2025 tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak sözleşmenin 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanır. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025; işi bitirme tarihi 31.12.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.11.2024 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu Soğanlık-Kartal / İstanbul
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.