KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1545160
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|KALEİÇİ VEZİRFERHATPAŞA CD 46 ÇATALCA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|02127872063 - -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|69 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
69 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Çatalca Belediyesi Sorumluluk Sahası
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İdarenin yükleniciye elden/ faks/ e mail yolu ile talebi üzerine ,3 (üç) iş günü içerisinde Çatalca Belediyesi sorumluluk sahasında idarenin uygun gördüğü noktaya peyder pey teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.12.2024 - 12:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Kaleiçi Mahallesi Vezirferhatpaşa Caddesi No:48 Çatalca Belediyesi Ek Hizmet Binası
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı her türlü kırtasiye malzemesi satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.