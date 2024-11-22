Giriş Tarihi: 22.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1583307
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 20 34255 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124535182 - 2124535176
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HİZMET ALIMI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
120 Saat Koordinatör Hizmeti, 1.160 Saat Eğitmen Hizmeti, 40 Saat Teknik Hizmet ve 40 Saat Diyetisyen Hizmeti Kısmi Süreli Çalışma Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Gaziosmanpaşa İlçe Sınırları Dahilinde
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 23.12.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
|d) İşe başlama tarihi
|:
|23.12.2024
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|03.12.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ EĞİTİM VEYA KURS HİZMETLERİ