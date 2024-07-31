KİT SATIN ALINACAKTIR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:





4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.





4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:





KAPSAM DIŞI BEYANLARI





KAPSAM DIŞI BEYANLARI 2





TEDARİKÇİ BAYİ BELGELERİ VE KAPSAM DIŞI BEYANI





ÜTS KAYIT BELGESİ





YETKİ BELGESİ





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;





4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.





4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.





4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.





4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.





4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.









4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:





4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:





Katalog





4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin MBCR-ABL KANTİTATİF ANALİZ KİTİ, AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ FMF, TROMBİN PANELİ FV/PT/MTHFR / C677T VE A1298C / PAI/1 KİT, KİMERİZM TAYİNİ-AMPLFY PCR- STR, LAMEL 24X60 MM, ASETİK ASİT GLASYAL, METANOL CH3OH EXTRA PURE, İMMERSİYON YAĞI, KOMPLET KROMOZOM MEDYUM KEMİK İLİĞİ, KOMPLET PERİFERİK ve FETAL KAN KÜLTÜR MEDYUMU, GİEMSA STAİN SOLUTİON, PHYTOHEMAGLUTİNİN -L LİYOFİLİZE, 1.2 MG PROTEİN, FETAL BOVİNE SERUM, RPMI 1640 MEDYUM HÜCRE KÜLTÜRÜ kısımlarında %7(yedi ), POLİSTREN TÜP, STERİL, DİBİ KONİK, VİDA KAPAKLI, 10 ML, COLCEMID SOLUTION, RPMI 1640 MEDYUM HÜCRE KÜLTÜRÜ MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ, STERİL - 2 ML - DÜZ KAPAKLI , LİTYUM HEPARİNLİ TÜP 5 mL kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.





7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.





8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.





11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.





12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.





13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.





14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.





15. Diğer hususlar:





Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



