Giriş Tarihi: 25.10.2024 00:01
3 (Üç) Yıllık Doküman Baskı Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1395675
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|02165314000/7534 - 2163349196
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
|a) Adı
|:
|3 (Üç) Yıllık Doküman Baskı Hizmeti Alımı İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
4.000.000 adet siyah beyaz baskı ve 600.000 adet renkli baskı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Genel Müdürlük Hizmet Binası, Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. No:16/A Üsküdar / İSTANBUL, Yeşilköy Telsiz Müdürlüğü Sefaköy, Trabzon Müdürlüğü İskenderpaşa Mah. Trabzon Limanı Limaniçi, Ortahisar / TRABZON, Mersin Müdürlüğü Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı 101. Cad. 5307. Sk No:4 Akdeniz / MERSİN, Samsun Müdürlüğü Liman Mah. Atatürk Bulvarı No:595 DLH Denizdibi Tarama Başmühendisliği Kampüsü İlkadım / SAMSUN, İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği 75. Yıl Mah. 1609/12 Sk. No:39 35540 Bayraklı / İZMİR, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Güney Mah. Derya Cad. No:27 Tütünçiftlik 41780 Körfez / KOCAELİ, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği İstinye Mah. İstinye Cad. No:98 Sarıyer / İSTANBUL, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Akbaş Mevkii Ecebat / ÇANAKKALE, Turgay Sarıboğa Tah. İstasyonu Karaburun Mah. Tahlisiye Cad. No:22 Arnavutköy / İSTANBUL, İzmir Müdürlüğü Pasaport Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. Reyent iş Hanı No:1 K:2 Konak /İZMİR, İzmir VTS 75. Yıl Mah. 1609/12 Sk. No:39 35540 Bayraklı / İZMİR, İzmir Duba 102 Umurbey Mah. Liman Cad. No:23 Meles Yerleşkesi-DLH Konak / İZMİR, Antalya Müdürlüğü Liman Mah. Liman Cad. No:18 Konyaaltı / ANTALYA, Giresun Müdürlüğü Gedikkaya Mah. Sanayi Sitesi 33 No.lu Sokak No:3-4 GİRESUN, Kurtarma 6-Harem / Üsküdar, Kurtarma 8-Harem / Üsküdar, Kurtarma 11 Karamürsel Ereğli Tahlisiye Bot İstasyonu ZONGULDAK, Yedek Genel Müdürlük, Kurtarma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ve 19 Römorkörleri, Seyit Onbaşı, Gemi Kurtaran, Nazım Tur Römorkörü (Sözleşme İmzalandıktan sonra Römorkör ve Gemilerin lokasyonlarında İdare tarafından değişiklik yapılması durumunda römorkörlerin/gemilerin bağlı olduğu liman, rıhtım, bağlama yerinde Yüklenici herhangi bir ek ücret talep etmeksizin hizmet verilmeye devam edilecektir.) veya Lütfi Berk Kılavuzluk Bot İstasyonu İSTANBUL, Harem Kılavuzluk Bot İstasyonu İSTANBUL, Fahrettin Aksu Kılavuzluk Bot İstasyonu İSTANBUL, Mehmetçik Kılavuzluk Bot İstasyonu ÇANAKKALE, Gelibolu Kılavuzluk Bot İstasyonu ÇANAKKALE, Sütlüce İstasyonu İSTANBUL, Ardeşen Tahlisiye Bot İstasyonu TRABZON, Beşikdüzü Tahlisiye Bot İstasyonu TRABZON, Kefkenada Tahlisiye Bot İstasyonu KOCAELİ, Lapseki Tahlisiye Bot İstasyonu ÇANAKKALE, Akbaş Tahlisiye Bot İstasyonu ÇANAKKALE, Harem Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, Rumeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, İstinye Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, Poyrazköy Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, Şile Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, Ambarlı Tahlisiye Bot İstasyonu İSTANBUL, Marmara Adası Tahlisiye Bot İstasyonu ÇANNAKALE,
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 18.01.2025, işin bitiş tarihi 17.01.2028
|d) İşe başlama tarihi
|:
|18.01.2025
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|18.11.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi/Üsküdar/
İstanbul (2 Kat Toplantı Salonu)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|Hizmet Yeterlilik Belgesi, Yetkili Servis Listesi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü yazıcı baskı veya çıktı başı dokümantasyon hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.