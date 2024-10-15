KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 15.10.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1358864
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / DAVUTPAŞA
|b) Adresi
|:
|ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. NO: 149 34220 ESENLER/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124491100 - 2124491105
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Klima Sistemi Alımı (Montaj ve Demontaj Dahil)
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1 adet VRF Klima Sistemi Alımı (Montaj ve Demontaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|TEİAŞ Etiler Misafirhanesi Nisbetiye Mah., Ahmet Adnan Saygun Cad., No:20, Beşiktaş/İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde yüklenici söz konusu klima sisteminin montaj ve demontaj işlerini tamamlayıp çalışır şekilde idareye teslim edecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|30.10.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Londra asfaltı Cad. No:149 Esenler/İSTANBUL (Toplantı Salonu)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.