KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2021/406 Esas





KARAR NO

:

2024/30





Davacı BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı Haşmet Kemal Danyeli aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 30/01/2024 tarihinde aşağıda yazılı şekilde karar verilmiş olup davalı Haşmet Kemal Danyeli'nin her türlü araştırmaya rağmen adresinin tespit edilemediğindengerekçeli kararın ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle;





HÜKÜM :





1-Davanın KABULÜNE,





2-Dava konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 685 parsel, 686 parsel, 1546 parsel sayılı taşınmazların davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, davacı İdare adınatapuya KAYIT VE TESCİLİNE,





3- Dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2.665.000 TL olduğunun TESPİTİNE, kamulaştırma bedelinin dava tarihinden itibaren 4. ayın bitimi olan 19.01.2022 tarihinden mahkeme karar tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıdan alınarak davalıya ÖDENMESİNE,





5-Tapu kaydında bulunan tüm takyidatların bedele YANSITILMASINA,





6-Fen bilirkişisinin 17/07/2023 tarihli rapor ve krokisinin kararın eki SAYILMASINA,





7-Hüküm özetinden bir suretin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin ilgili tapu müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,





8-Tespit edilen ve bankaya depo edilen kamulaştırma bedelinin davalıya ödenmesi için ilgili bankaya yazı YAZILMASINA,





9-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından, davacı tarafından yatırılan 59,30-TL peşin harcın mahsubu ile kalan 368,30-TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,





8-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,





9-Davanın niteliği gereği davacı lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,





10-Karar kesinleştiğinde, arta kalan gider ve delil avanslarının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın, HMK 333 maddesi ve gider avansı tarifesine göre, ilgililerine re'sen İADESİNE,





Dair; tescil hükmü yönünden kanun yolu kapalı, bedel hükmü yönünden ise gerekçeli kararın taraflardan herhangi birisinin mahkememize başvurusu üzerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememize gönderilmek üzere başkaca denk bir mahkemeye aynı şekilde başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.



