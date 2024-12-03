LABORATUVAR VE SARF MALZEME ALIM İHALESİ

Giriş Tarihi: 03.12.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1625999
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2166321818 -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Laboratuvar ve Sarf Malzeme Alım İhalesi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
16 Kalem-Laboratuvar ve Sarf Malzeme Alım İhalesi (kateter,tel...vb)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL /İlgili depo birimi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Teslimatlar; hastane tarafından sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 (on) takvim günü içinde yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|27.12.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1.
|4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kapsam Dışı Beyanı
Kapsam Dışı Olması Halinde CE, ISO vb. belgeler
Tıbbi Cihaz Kapsamında Olmayanlar
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
UTS Bilgileri
|4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Miad Belgesi
Teknik Şartname
Teknik Şartname(16 Kalem)
Teknik Şartnameye Cevap
|4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.