NALBUR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1506270
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2164435600 - 2163355118
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|MUHTELİF NALBUR MALZEMELERİ ALIM İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
Toplam 171 Kalemden Oluşan Muhtelif Nalbur Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Ümraniye / İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Malın/İşin teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar peyderpey gerçekleştirilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025 tarihi itibariyle işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|29.11.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 İhale Salonu 34761 Ümraniye / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre yapılmış her türlü nalbur malzemesi alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.