Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:01
ORDU KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2023/13 Esas
KARAR NO
:
2025/8
Davacılar Kadir Şenel Altunkaya ve Temel Altunkaya'nın davalarının KABULÜ ile, Ordu İli, Ulubey İlçesi, Yenisayaca Mahallesi 111 ada 3, 32 parseller, 113 ada7 parsel ile 112 ada 17 ve 19 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptallerine; 111 ada 3,32 nolu parselin tamamı 11520113 ada 7 nolu parselin tamamı 11520 pay 112 ada 17 ve 19 tamamı 4160 pay kabul edilerek tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.
Salzburg'da yaşadığı bilinen ancak açık adresi bilinmeyen Sezer ve Şerefnur oğlu 03/07/1972 dlu 44572799580 Orhan Özkan'a bilinen adresine tebligat yapılamamış ve başka adresi bulunamamıştır. İlanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yargıtay 8.Hukuk Dairesine temyiz yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025
