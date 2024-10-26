Organizasyon Hizmeti Alınacaktır

Giriş Tarihi: 26.10.2024 00:01
|ikn
|:
|2024/1411164
|1-idarenin
|a) adı
|:
|Esenler Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
|b) adresi
|:
|birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 34230 esenler/istanbul
|c) telefon ve faks numarası
|:
|2124400900-6258 - 2124400976
|ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/ekap/
2-ihale konusu hizmet alımın
|a) adı
|:
|2025 Yılı Gençlik Ve Spor Organizasyonları Hizmet Alımı İşi
|b) niteliği, türü ve miktarı
|:
2025 yılı gençlik ve spor organizasyonları hizmet alımı işi (226 kalem)
ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|etkinlikler, eğitimler, organizasyon ve yarışmalar esenler belediyesi gençlik ve spor müdürlüğünün belirleyeceği tarih ve saatlerde, belediyeye bağlı tesislerde, gerekli bulunan durumlarda ilçe içinde ve dışında, yine idare tarafından belirlenecek uygun alanlarda icra edilecektir.
|ç) süresi/teslim tarihi
|:
|işe başlama tarihi 02.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) işe başlama tarihi
|:
|02.01.2025
3-ihalenin
|a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|25.11.2024 - 11:00
|b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği ihale odası
|4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
|4.2.2. iş hacmini gösteren belgeler:
a) ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
|4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
spor eğitimi organizasyonu, spor etkinlikleri ve spor müsabakaları organizasyonu, spor, kültür sanat, bilim vb. teknolojileri aktiviteleri, eğitimler ve yetenek taramaları işlerinin tamamını bir arada yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.