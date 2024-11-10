OTOMATİK ARAÇ YIKAMA FIRÇASI SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 10.11.2024 00:01
İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Adalar Garajı İçin Paket Arıtmalı Otomatik Araç Yıkama Fırçası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1496975
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
|b) Adresi
|:
|Şahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No:2 34420 Tünel BEYOĞLU/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|212 372 34 35 - 212 252 10 17
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Adalar Garajı İçin Paket Arıtmalı Otomatik Araç Yıkama Fırçası
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
1 Adet Adalar Garajı İçin Paket Arıtmalı Otomatik Araç Yıkama Fırçası / Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İETT Adalar Bakım Onarım Garajı Şefliği - Büyükada / İSTANBUL adresine teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Teslim süresi; işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul sınırları içinde İdarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında İdareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen ilk gündür.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.12.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Salonu - Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel Beyoğlu / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|Marka ve Menşei Bilgisi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü paket arıtmalı veya paket arıtmasız otomatik yıkama fırçası alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.