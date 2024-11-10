ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 10.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1486415
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122201020 - 2122210303
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|30 Personel İle 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
30 Personel ile 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Görevlisi Hizmeti Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Darülaceze Başkanlığı (Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı - ŞİŞLİ / İSTANBUL) ve Yassıören Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi No:1903 Arnavutköy/İSTANBUL yerleşkelerinde
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|02.12.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu (Darülirfan)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektöre Yapılmış Her Türlü Özel Güvenlik Hizmetleri İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.