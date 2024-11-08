PROPAN VE LPG (45 KG'LIK TÜPLERDE) SATIN ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 08.11.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1483140
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
|b) Adresi
|:
|Hoca Paşa Mahallesi / Kennedy Caddesi No:2 34112 Sirkeci FATİH/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2125140010 - 2125140020
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|PROPAN VE LPG (45 KG'LIK TÜPLERDE)
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
PROPAN 11.500 KG, LPG (45 KG'LIK TÜPLERDE) 20.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İhale Dokümanı EK-A çizelgede belirtilen teslim yerlerine teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 01.01.2025 tarihi ile 31.12.2025 tarihleri arasında ihale dokümanı EK-A'de (Teslim Yeri Birlik/Kurumlar, Tahsis Miktarları ve Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|29.11.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı İhale Salonu - Sirkeci/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.