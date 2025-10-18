Giriş Tarihi: 18.10.2025 00:01
SAMSUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
07/10/2025
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK TAKİPTE ÖRNEK 8 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO:2024/49067 ESAS
ALACAKLI
:
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,
VEKİLİ
:
Av. Gülsüm Altuntaş
Kale Mah. Kazımpaşa Cad. Kaptanağa Sok. No:2 K:2 İlkadım / SAMSUN
BORÇLU
:
KADEME GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 4861252133Vergi Nolu,
Hastane Mah. Olgun Sok. No:17 İlkadım/Samsun 'İlkadım / SAMSUN
BORÇ MİKTARI
:
715.775,78 TL.(Takip çıkışı olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir.)
Alacaklı tarafından aleyhinize sürdürülen rehnin paraya çevrilmesine yönelik icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek 8 numaralı ödeme emrinin tespit edilen adreslerden tebliğ edilemeden iade gelmesi nedeniyle yaptırılan adres araştırmaları neticesinde de başkaca adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklının talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ödeme emrinin ilanın gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 15 sonra tebliğ edilmiş sayılacağından; ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen15 günlük ödeme süresine 15 ilavesi ile toplam 30 gün içinde müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası TAO da bulunanTR100001500158007303627760 nolu Ibanına dosya numarası belirtilerek ödemeniz(Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının hakkınızda başlatmış olduğu icra takibine dair itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren 7 gün itiraz süresine ilave 15 gün olmak üzere toplam 22 gün içinde borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkının takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
