SAMSUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK TAKİPTE ÖRNEK 8 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ





DOSYA NO:2024/49067 ESAS





ALACAKLI

:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,





VEKİLİ

:

Av. Gülsüm Altuntaş





Kale Mah. Kazımpaşa Cad. Kaptanağa Sok. No:2 K:2 İlkadım / SAMSUN





BORÇLU

:

KADEME GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 4861252133Vergi Nolu,





Hastane Mah. Olgun Sok. No:17 İlkadım/Samsun 'İlkadım / SAMSUN





BORÇ MİKTARI

:

715.775,78 TL.(Takip çıkışı olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir.)





Alacaklı tarafından aleyhinize sürdürülen rehnin paraya çevrilmesine yönelik icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek 8 numaralı ödeme emrinin tespit edilen adreslerden tebliğ edilemeden iade gelmesi nedeniyle yaptırılan adres araştırmaları neticesinde de başkaca adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklının talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.



