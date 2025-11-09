SEYDİKEMER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

Muğla Defterdarlığı Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme müddeti içinde vergi borçlarını ödemeyen mükellefin sahibi bulunduğu Gayrimenkullerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 94 üncü maddesi gereğince açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin evsaf ve özellikleri aşağıda açık olarak belirtilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI

1-Satış 25/11/2025 Salı günü saat: 10:30’dan 17:00’ a kadar Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan ancak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak 02/12/2025 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2-Arttırmaya iştirak edenler tahmin edilen kıymetin %7,5 nispetinde 6183 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde gösterilen neviden teminat göstermesi lazımdır. Teminatın Seydikemer Vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine arttırma başlama saati olan 10:30’ a kadar yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun arttırma saatinden önce satış komisyonuna verilmesi gerekir. Satış bedeli nakden tahsil edilir. %0,569 resmi ihale pulu, satıştan sonra ödenecek olan alıcı ve satıcıya ait tapu harçları ve %10 KDV alıcıya aittir.

3-Kendisine ihale yapılan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 86 ıncı maddesindeki hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. İki ihale arasındaki fark tutarı, diğer zararlar ve geçen günlerin faizi %5 üzerinden hesaplanarak teminattan mahsup edilir, bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

4-Gayrimenkule ait ayrıntılı satış şartnamesinin örneği isteklilerin aşağıda belirtilen yere müracaatları halinde kendilerine verilecektir. Ayrıca geniş bilgi almak isteyenler de aşağıda belirtilen yerden bilgi alabilirler.

5-İş bu ilan, gayrimenkulün sicil kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile gayrimenkulün sicil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

6-Söz konusu gayrimenkulün siteye, kooperatife ödenmemiş su, aidat, katılım payı, elektrik ve diğer borçlarından Müdürlüğümüz sorumlu bulunmamaktadır.

Seydikemer Vergi Dairesi Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Seydikemer Kaymakamlık Binası

Zemin kat Seydikemer/MUĞLA