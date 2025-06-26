TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 19 (Ondokuz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 3 (Üç) adet taşınmazda yer alan incir ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerin satış ihalesi ile 29 (Yirmidokuz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca kiralama ihalesi (ağaç üstü mahsul dahil) 08/07/2025 tarihinde, satış ihalesi 09/07/2025 tarihinde olmak üzere aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.









1-İDARENİN





Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı





Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45





İncirliova/AYDIN





Telefonu : 0 256 585 12 24





Faks Numarası : 0 256 585 12 25





Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr









2-İHALENİN





Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)





Tarihi ve Saati : Kiralama İhalesi 08/07/2025 günü (ağaç üstü mahsul dahil), Satış İhalesi 09/07/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.





İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerince Açık Teklif Usulü





İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 480,00 TL, satış ihalelerinde 1.470,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.





Başvuru Zamanı : Başvurular söz konusu taşınmazın İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.









3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler





a) Gerçek Kişilerden;





-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)





-Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge





-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge





-Geçici teminata ilişkin belge





-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge





b) Tüzel Kişilerden;





-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi





-İmza sirküleri





-Tebligat için adres beyanı





- Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge





-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge





-Geçici teminata ilişkin belge





-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge





-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası





c) Ortak Girişim Olması halinde;





-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)





-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.









Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.







