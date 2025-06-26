Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 19 (Ondokuz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 3 (Üç) adet taşınmazda yer alan incir ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerin satış ihalesi ile 29 (Yirmidokuz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca kiralama ihalesi (ağaç üstü mahsul dahil) 08/07/2025 tarihinde, satış ihalesi 09/07/2025 tarihinde olmak üzere aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45
İncirliova/AYDIN
Telefonu : 0 256 585 12 24
Faks Numarası : 0 256 585 12 25
Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr
2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)
Tarihi ve Saati : Kiralama İhalesi 08/07/2025 günü (ağaç üstü mahsul dahil), Satış İhalesi 09/07/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerince Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 480,00 TL, satış ihalelerinde 1.470,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Başvuru Zamanı : Başvurular söz konusu taşınmazın İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
- Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)
-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
|İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
|SR NO
|Taşınmazın Adresi
|Yüzölçümü (m²)
Kullanım
Şekli
|Kira Süresi
|KDV Hariç 1 (Bir) Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi Ve Saati
|1
|Acarlar Mah. 1769 SK. No:23/D İncirliova/AYDIN
|42,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.300,00
|2.484,00
|08.07.2025
|14:00
|2
|Acarlar Mah. 1769 SK. No:19/B İncirliova/AYDIN
|37,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.550,00
|2.754,00
|08.07.2025
|14:05
|3
|Acarlar Mah. 1717 SK. No:4 İncirliova/AYDIN
|10,00
|BAZ İSTASYONU YERİ
|3 Yıl
|5.834,00
|6.301,00
|08.07.2025
|14:10
|4
|Acarlar Mah. 1751 SK. No:6 İncirliova/AYDIN
|15,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.100,00
|2.268,00
|08.07.2025
|14:15
|5
|Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/E İncirliova/AYDIN
|42,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.800,00
|3.024,00
|08.07.2025
|14:20
|6
|Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/C İncirliova/AYDIN
|42,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.800,00
|3.024,00
|08.07.2025
|14:25
|7
|Acarlar Mah. 1769 SK No:17/F İncirliova/AYDIN
|30,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.600,00
|2.808,00
|08.07.2025
|14:30
|8
|Acarlar Mah. 1769 SK. No:19 İncirliova/AYDIN
|33,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|3.200,00
|3.456,00
|08.07.2025
|14:35
|9
|Acarlar Mah. Adnan Menderes Bul No:44/5 İncirliova/AYDIN
|100,00
|BÜFE
|3 Yıl
|15.500,00
|16.740,00
|08.07.2025
|14:40
|10
|Acarlar Mah. Hal Pazar Yeri No:2/54 İncirliova/AYDIN
|50,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.150,00
|2.322,00
|08.07.2025
|14:45
|11
|Arpadere Mah. 4656 SK.No:4/A İncirliova/AYDIN
|90,00
|KAHVEHANE
|3 Yıl
|850,00
|918,00
|08.07.2025
|14:50
|12
|Arzular Mah. 4501 Sok. No:43/A İncirliova/AYDIN
|70,00
|KAHVEHANE
|3 Yıl
|1.500,00
|1.620,00
|08.07.2025
|14:55
|13
|Cumhuriyet Mah. Hal Cad. No:1/2 E Blok 25-26-27 İncirliova/AYDIN
|66.50
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|1.650,00
|1.782,00
|08.07.2025
|15:00
|14
|Cumhuriyet Mah. Ortaokul Cad. NO:2/1H İncirliova/AYDIN
|27,10
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|3.600,00
|3.888,00
|08.07.2025
|15:05
|15
|Gerenkova Mah. 1201 SK. No:4 İncirliova/AYDIN
|32,14
|KAHVEHANE
|3 Yıl
|3.650,00
|3.942,00
|08.07.2025
|15:10
|16
|Karabağ Mah. 4316 SK. No:65 İncirliova/AYDIN
|100,00
|KAHVEHANE
|3 Yıl
|₺900,00
|972,00
|08.07.2025
|15:15
|17
|Osmanbükü Mah. 2711 SK. No:20 İncirliova/AYDIN
|293,97
|KAHVEHANE
|3 Yıl
|2.650,00
|2.862,00
|08.07.2025
|15:20
|18
|Osmanbükü Mah.2711 SK. No:6 İncirliova/AYDIN
|100,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.535,00
|2.737,80
|08.07.2025
|15:25
|19
|Sandıklı Mah.Dumlupınar Cad. NO:51/D İncirliova/AYDIN
|14,00
|İŞ YERİ
|3 Yıl
|2.600,00
|2.808,00
|08.07.2025
|15:30
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK AĞAÇ ÜSTÜ MAHSULLERİN YER ALDIĞI TAŞINMAZ LİSTESİ
SR
NO
|Mahalle
|Ada No
|Parsel No
Yüzölçümü
(m²)
|Taşınmaz Kullanım Amacı
KDV Hariç Yıllık Muhammen
Bedel (TL)
Kira
Süresi
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi Ve Saati
|1
|EĞREK
|0
|172
|17.350,00
|İncir Tohuru
|10.000,00
|3 Yıl
|900,00
|08.07.2025
|15:35
|2
|EĞREK
|0
|260
|13.750,00
|İncir Tohuru
|12.000,00
|3 Yıl
|1.080,00
|08.07.2025
|15:40
|3
|GERENKOVA
|0
|0
|1.580,00
|İncir Tohuru
|20.000,00
|3 Yıl
|1.800,00
|08.07.2025
|15:45
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
|SIRA NO
|MAHALLE
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
|ANA TAŞINMAZ NİTELİK
MUHAMMEN
BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ VE SAATİ
|1
|ARZULAR
|SIRASEKİZİ
|0
|346
|26.550,00
|ZEYTİNLİK
|2.400.000,00
|72.000,00
|09.07.2025
|14:00
|2
|ARZULAR
|GÖÇÜK
|0
|189
|1.763,00
|TARLA
|1.000.000,00
|30.000,00
|09.07.2025
|14:05
|3
|BEYKÖY
|KÖYCİVARI
|101
|56
|2.018,17
|SEBZE BAHÇESİ
|1.200.000,00
|36.000,00
|09.07.2025
|14:10
|4
|BEYKÖY
|ÇAYYÜZÜ
|107
|52
|2.067,48
|ZEYTİNLİK
|710.000,00
|21.300,00
|09.07.2025
|14:15
|5
|BEYKÖY
|DİKİLİTAŞ
|101
|195
|2.902,56
|ZEYTİNLİK
|900.000,00
|27.000,00
|09.07.2025
|14:20
|6
|EĞREK
|KÖYÖNÜ
|0
|260
|13.750,00
|TARLA
|1.285.000,00
|38.550,00
|09.07.2025
|14:25
|7
|HACIALİOBASI
|MENDERES
|126
|6
|1.302,00
|TARLA
|620.000,00
|18.600,00
|09.07.2025
|14:30
|8
|HACIALİOBASI
|MENDERES
|127
|1
|17.897,00
|TARLA
|7.250.000,00
|217.500,00
|09.07.2025
|14:35
|9
|HAMİTLER
|KÖYCİVARI
|107
|30
|5.294,81
|ZEYTİNLİK VE TARLA
|1.750.000,00
|52.500,00
|09.07.2025
|14:40
|10
|HAMİTLER
|KÖYİÇİ
|108
|11
|1.820,00
|ZEYTİNLİK
|1.250.000,00
|37.500,00
|09.07.2025
|14:45
|11
|HAMİTLER
|KÖYCİVARI
|114
|20
|2.063,10
|ZEYTİNLİK
|1.190.000,00
|35.700,00
|09.07.2025
|14:50
|12
|İKİZDERE
|KOCABEKİR
|200
|2
|7.742,72
|ZEYTİNLİK
|600.000,00
|18.000,00
|09.07.2025
|14:55
|13
|İKİZDERE
|KÖYCİVARI
|148
|6
|3.165,45
|TARLA
|545.000,00
|16.350,00
|09.07.2025
|15:00
|14
|İSAFAKILAR
|KÖYİÇİ
|116
|1
|583,68
|ARSA
|450.000,00
|13.500,00
|09.07.2025
|15:05
|15
|İSAFAKILAR
|KÖYİÇİ
|125
|1
|237,42
|ARSA
|275.000,00
|8.250,00
|09.07.2025
|15:10
|16
|İSAFAKILAR
|KÖYCİVARI
|152
|2
|178,90
|ARSA
|185.000,00
|5.550,00
|09.07.2025
|15:15
|17
|İSAFAKILAR
|KÖPRÜYANI
|156
|2
|523,05
|ARSA
|420.000,00
|12.600,00
|09.07.2025
|15:20
|18
|İSAFAKILAR
|KÖPRÜYANI
|156
|3
|520,42
|BAHÇE
|280.000,00
|8.400,00
|09.07.2025
|15:25
|19
|İSAFAKILAR
|KÖYİÇİ
|120
|5
|223,89
|ARSA
|300.000,00
|9.000,00
|09.07.2025
|15:30
|20
|İSAFAKILAR
|ÇÜRÜKALAN
|154
|18
|4.190,85
|İNCİRLİK
|450.000,00
|13.500,00
|09.07.2025
|15:35
|21
|İSAFAKILAR
|ÇÜRÜKALAN
|154
|22
|7.795,33
|İNCİRLİK
|725.000,00
|21.750,00
|09.07.2025
|15:40
|22
|OSMANBÜKÜ
|İBRAHİM PAŞA YALISI
|198
|60
|15.145,16
TARLA
|4.500.000,00
|135.000,00
|09.07.2025
|15:45
|23
|PALAMUT
|KÖYİÇİ
|143
|2
|1.051,58
|ZEYTİNLİK
|520.000,00
|15.600,00
|09.07.2025
|15:50
|24
|PALAMUT
|KÖYİÇİ
|143
|7
|238,61
|ZEYTİNLİK
|235.000,00
|7.050,00
|09.07.2025
|15:55
|25
|PALAMUT
|KÖYİÇİ
|150
|1
|1.737,56
|ZEYTİNLİK
|900.000,00
|27.000,00
|09.07.2025
|16:00
|26
|SINIRTEKE
|HAMİDİYE MAHALLESİ
|274
|12
|1.442,50
|ARSA
|5.200.000,00
|156.000,00
|09.07.2025
|16:05
|27
|SINIRTEKE
|KÖYCİVARI
|268
|2
|495,78
|ARSA
|2.450.000,00
|73.500,00
|09.07.2025
|16:10
|28
|SINIRTEKE
|-
|110
|3
|5.474
|TARLA
|2.540.000,00
|76.200,00
|09.07.2025
|16:15
|29
|ŞİRİNDERE
|ÇAYYÜZÜ
|103
|5
|8.057,02
|ZEYTİNLİK
|1.050.000,00
|31.500,00
|09.07.2025
|16:20
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No:ILN02247986
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