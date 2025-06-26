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TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01

TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 19 (Ondokuz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 3 (Üç) adet taşınmazda yer alan incir ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerin satış ihalesi ile 29 (Yirmidokuz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca kiralama ihalesi (ağaç üstü mahsul dahil) 08/07/2025 tarihinde, satış ihalesi 09/07/2025 tarihinde olmak üzere aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.


1-İDARENİN

Adı                                                        : İncirliova Belediye Başkanlığı

Adresi                                                  : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45

                                                                                                                                             İncirliova/AYDIN

Telefonu                                             : 0 256 585 12 24

Faks Numarası                                  : 0 256 585 12 25

Elektronik Posta Adresi                 : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr


2-İHALENİN

Yapılacağı Yer                                   : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)

Tarihi ve Saati                                    : Kiralama İhalesi 08/07/2025 günü (ağaç üstü mahsul dahil), Satış İhalesi 09/07/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.

İhale Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerince Açık Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini           : İhale dokümanı  (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 480,00 TL, satış ihalelerinde 1.470,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Başvuru Zamanı                               : Başvurular söz konusu taşınmazın İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.


3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

             -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

             -Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge

             -İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

           -Geçici teminata ilişkin belge

             -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge   

b) Tüzel Kişilerden;

             -İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

             -İmza sirküleri

             -Tebligat için adres beyanı

             - Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge

             -İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

             -Geçici teminata ilişkin belge

             -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

             -Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası

c) Ortak Girişim Olması halinde;

          -Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)

          -Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.


             Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine  vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


     
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SR NOTaşınmazın AdresiYüzölçümü (m²)
Kullanım

Şekli
Kira SüresiKDV Hariç 1 (Bir) Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi Ve Saati
1Acarlar Mah. 1769 SK. No:23/D İncirliova/AYDIN42,00İŞ YERİ3 Yıl2.300,002.484,0008.07.202514:00
2Acarlar Mah. 1769 SK. No:19/B İncirliova/AYDIN37,00İŞ YERİ3 Yıl2.550,002.754,0008.07.202514:05
3Acarlar Mah. 1717 SK. No:4 İncirliova/AYDIN10,00BAZ İSTASYONU YERİ3 Yıl5.834,006.301,0008.07.202514:10
4Acarlar Mah. 1751 SK. No:6 İncirliova/AYDIN15,00İŞ YERİ3 Yıl2.100,002.268,0008.07.202514:15
5Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/E İncirliova/AYDIN42,00İŞ YERİ3 Yıl2.800,003.024,0008.07.202514:20
6Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/C İncirliova/AYDIN42,00İŞ YERİ3 Yıl2.800,003.024,0008.07.202514:25
7Acarlar Mah. 1769 SK No:17/F İncirliova/AYDIN30,00İŞ YERİ3 Yıl2.600,002.808,0008.07.202514:30
8Acarlar Mah. 1769 SK. No:19 İncirliova/AYDIN33,00İŞ YERİ3 Yıl3.200,003.456,0008.07.202514:35
9Acarlar Mah. Adnan Menderes Bul No:44/5 İncirliova/AYDIN100,00BÜFE3 Yıl15.500,0016.740,0008.07.202514:40
10Acarlar Mah. Hal Pazar Yeri No:2/54 İncirliova/AYDIN50,00İŞ YERİ3 Yıl2.150,002.322,0008.07.202514:45
11Arpadere Mah. 4656 SK.No:4/A İncirliova/AYDIN90,00KAHVEHANE3 Yıl850,00918,0008.07.202514:50
12Arzular Mah. 4501 Sok. No:43/A İncirliova/AYDIN70,00KAHVEHANE3 Yıl1.500,001.620,0008.07.202514:55
13Cumhuriyet Mah. Hal Cad. No:1/2 E Blok 25-26-27 İncirliova/AYDIN66.50İŞ YERİ3 Yıl1.650,001.782,0008.07.202515:00
14Cumhuriyet Mah. Ortaokul Cad. NO:2/1H İncirliova/AYDIN27,10İŞ YERİ3 Yıl3.600,003.888,0008.07.202515:05
15Gerenkova Mah. 1201 SK. No:4 İncirliova/AYDIN32,14KAHVEHANE3 Yıl3.650,003.942,0008.07.202515:10
16Karabağ Mah. 4316 SK. No:65 İncirliova/AYDIN100,00KAHVEHANE3 Yıl₺900,00972,0008.07.202515:15
17Osmanbükü Mah. 2711 SK. No:20 İncirliova/AYDIN293,97KAHVEHANE3 Yıl2.650,002.862,0008.07.202515:20
18Osmanbükü Mah.2711 SK. No:6 İncirliova/AYDIN100,00İŞ YERİ3 Yıl2.535,002.737,8008.07.202515:25
19Sandıklı Mah.Dumlupınar Cad. NO:51/D İncirliova/AYDIN14,00İŞ YERİ3 Yıl2.600,002.808,0008.07.202515:30


İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK AĞAÇ ÜSTÜ MAHSULLERİN YER ALDIĞI TAŞINMAZ LİSTESİ
SR

NO
MahalleAda NoParsel No
Yüzölçümü

(m²)
 Taşınmaz Kullanım Amacı
KDV Hariç Yıllık Muhammen

Bedel  (TL)
Kira

Süresi
Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi Ve Saati
1EĞREK017217.350,00İncir Tohuru10.000,003 Yıl900,0008.07.202515:35
2EĞREK026013.750,00İncir Tohuru12.000,003 Yıl1.080,0008.07.202515:40
3GERENKOVA001.580,00İncir Tohuru20.000,003 Yıl1.800,0008.07.202515:45


İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

 
SIRA NOMAHALLEMEVKİİADA NOPARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ

(M²)
ANA TAŞINMAZ NİTELİK
MUHAMMEN

BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİ VE SAATİ
1ARZULARSIRASEKİZİ034626.550,00ZEYTİNLİK2.400.000,0072.000,0009.07.202514:00
2ARZULARGÖÇÜK01891.763,00TARLA1.000.000,0030.000,0009.07.202514:05
3BEYKÖYKÖYCİVARI101562.018,17SEBZE BAHÇESİ1.200.000,0036.000,0009.07.202514:10
4BEYKÖYÇAYYÜZÜ107522.067,48ZEYTİNLİK710.000,0021.300,0009.07.202514:15
5BEYKÖYDİKİLİTAŞ1011952.902,56ZEYTİNLİK900.000,0027.000,0009.07.202514:20
6EĞREKKÖYÖNÜ026013.750,00TARLA1.285.000,0038.550,0009.07.202514:25
7HACIALİOBASIMENDERES12661.302,00TARLA620.000,0018.600,0009.07.202514:30
8HACIALİOBASIMENDERES127117.897,00TARLA7.250.000,00217.500,0009.07.202514:35
9HAMİTLERKÖYCİVARI107305.294,81ZEYTİNLİK VE TARLA1.750.000,0052.500,0009.07.202514:40
10HAMİTLERKÖYİÇİ108111.820,00ZEYTİNLİK1.250.000,0037.500,0009.07.202514:45
11HAMİTLERKÖYCİVARI114202.063,10ZEYTİNLİK1.190.000,0035.700,0009.07.202514:50
12İKİZDEREKOCABEKİR20027.742,72ZEYTİNLİK600.000,0018.000,0009.07.202514:55
13İKİZDEREKÖYCİVARI14863.165,45TARLA545.000,0016.350,0009.07.202515:00
14İSAFAKILARKÖYİÇİ1161583,68ARSA450.000,0013.500,0009.07.202515:05
15İSAFAKILARKÖYİÇİ1251237,42ARSA275.000,008.250,0009.07.202515:10
16İSAFAKILARKÖYCİVARI1522178,90ARSA185.000,005.550,0009.07.202515:15
17İSAFAKILARKÖPRÜYANI1562523,05ARSA420.000,0012.600,0009.07.202515:20
 18İSAFAKILARKÖPRÜYANI1563520,42BAHÇE280.000,008.400,0009.07.202515:25
19İSAFAKILARKÖYİÇİ1205223,89ARSA300.000,009.000,0009.07.202515:30
20İSAFAKILARÇÜRÜKALAN154184.190,85İNCİRLİK450.000,0013.500,0009.07.202515:35
21İSAFAKILARÇÜRÜKALAN154227.795,33İNCİRLİK725.000,0021.750,0009.07.202515:40
22OSMANBÜKÜİBRAHİM PAŞA YALISI1986015.145,16

TARLA

 
4.500.000,00135.000,0009.07.202515:45
23PALAMUTKÖYİÇİ14321.051,58ZEYTİNLİK520.000,0015.600,0009.07.202515:50
24PALAMUTKÖYİÇİ1437238,61ZEYTİNLİK235.000,007.050,0009.07.202515:55
25PALAMUTKÖYİÇİ15011.737,56ZEYTİNLİK900.000,0027.000,0009.07.202516:00
26SINIRTEKEHAMİDİYE MAHALLESİ274121.442,50ARSA5.200.000,00156.000,0009.07.202516:05
27SINIRTEKEKÖYCİVARI2682495,78ARSA2.450.000,0073.500,0009.07.202516:10
28SINIRTEKE-11035.474TARLA2.540.000,0076.200,0009.07.202516:15
29ŞİRİNDEREÇAYYÜZÜ10358.057,02ZEYTİNLİK1.050.000,0031.500,0009.07.202516:20

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 
Basın No:ILN02247986
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