TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.





İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.





Taşınmazlar KDV kapsamında değildir, İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.





Taşınmaz üzerinde alacaklısı T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın borç: 59.349.452,05 TL 13.06.2025 -10477 yevmiye sayılı ipotek mevcut olup, taşınmaz ipotek ile birlikte satılacaktır. İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 10.07.2025 Perşembe günü saat 13:30’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.





Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.





İLAN OLUNUR.



