Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
|Niteliği
|Mahallesi
Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü
M2
Belediye
Hissesi
Muhammen
Bedel TL
Geçici
Teminat
%3 TL
İhale
Tarihi
İhale
Saati
Depolama
Alanı
Tekkeköy
378
6
11.234,07
Tam
112.340.700,00
3.500.000,00
10.07.2025
14.00
İstekli gerçek kişi ise;
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgâh Belgesi ( İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacak.)
İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterden tanzim edilecektir.)
İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)
Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
İstekli tüzel kişi (şirket) ise;
Ticaret Odasın’nda veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter vekâletname ve imza sirkülerinin aslı
Tebligat için adres gösterilmesi, telefon numara si bildirilmesi
Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
Ortak girişimci ise;