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TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

               Samsun ili Tekkeköy Belediyesi Başkanlığından;

                 Belediyemize ait aşağıda ihale tarihi, ihale saati, niteliği, mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmaz, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 10.07.2025 Perşembe günü saat 14.00’de, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
NiteliğiMahallesi
Ada

 No

 
Parsel

  No
Yüzölçümü

      M2
Belediye

Hissesi

 
Muhammen

Bedel TL

 
Geçici

Teminat

  %3 TL
   İhale

   Tarihi
İhale

Saati
Depolama

   Alanı

Tekkeköy

378

 6

11.234,07

 Tam

112.340.700,00

3.500.000,00

10.07.2025

14.00

            İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,                                               

  1. İstekli gerçek kişi ise;

  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  3. İkametgâh Belgesi ( İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacak.)

  4. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterden tanzim edilecektir.)

  5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

  6. Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

  7. İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  9. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  10. Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  11. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 

  1. İstekli tüzel kişi (şirket) ise;

  2. Ticaret Odasın’nda veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

  3. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

  4. Tebligat için adres gösterilmesi, telefon numara si bildirilmesi

  5. Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

  6. İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,      (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  7. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  8. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

  9. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 

  1. Ortak girişimci ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

            İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            Taşınmazlar KDV kapsamında değildir, İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

            Taşınmaz üzerinde alacaklısı T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın borç: 59.349.452,05 TL 13.06.2025 -10477 yevmiye sayılı ipotek mevcut olup, taşınmaz ipotek ile birlikte satılacaktır. İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 10.07.2025 Perşembe günü saat 13:30’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

           Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

             İLAN OLUNUR.

 
Basın No:ILN02244792
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