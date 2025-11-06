Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:01
T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/108 Esas
Davacılar , ABDURRAHMAN TEPE, AHMET KOPARAL, HASAN TEPE, KADRİYE TEPE, MEMET HALİT TEPE, MUSTAFA TEPE, ŞEVKET TEPE ile davalılar Yarımbağ Köyü Köy Tüzel Kişiliği, Hazine Ve Maliye Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerlerin davacılar adına tapuya tescili davasında, davanın konusu Adıyaman İli, Samsat ilçesi, Yarımbağ Köyü 418- 747 parseller komşusu ve yakınında bulunan316,53-m²lik, 766,56-m²lik, 402,35-m²lik, 828,04-m²lik, 2.120,22-m²lik, 620,71-m²lik ve 1.342,99-m²lik tescil harici bırakılan yerler olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Yukarıda köyü ve mevkii belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren 3 aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR. 21/10/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02325842