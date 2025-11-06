T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/108 Esas





Davacılar , ABDURRAHMAN TEPE, AHMET KOPARAL, HASAN TEPE, KADRİYE TEPE, MEMET HALİT TEPE, MUSTAFA TEPE, ŞEVKET TEPE ile davalılar Yarımbağ Köyü Köy Tüzel Kişiliği, Hazine Ve Maliye Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerlerin davacılar adına tapuya tescili davasında, davanın konusu Adıyaman İli, Samsat ilçesi, Yarımbağ Köyü 418- 747 parseller komşusu ve yakınında bulunan316,53-m²lik, 766,56-m²lik, 402,35-m²lik, 828,04-m²lik, 2.120,22-m²lik, 620,71-m²lik ve 1.342,99-m²lik tescil harici bırakılan yerler olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.



