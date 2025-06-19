T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO :

2025/55 Esas





İLAN





Davacı Stephanie BALCI tarafından Davalı Serkan BALCI aleyhine açılanBoşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) ve Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;





"HMK 139 Mad.uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız,verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediğiniz taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususu adresi meçhul kabul edilen

DAVALI SERKAN BALCI'ya

HMK 139. Mad. gereğince TK 28. Maddesi kapsamında