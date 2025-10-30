T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

2025/14 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ASMACA Mahalle/Köy, 120 Ada, 22 Parsel





Adresi : Antalya İli, Alanya İlçesi Asmaca 120 Ada 22 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA





Yüzölçümü : 6.496,24 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 8.148.350,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Diğer : Çevre Düzeni Planında TARIM alanı olarak tanımlanan alanda kaldığı öğrenilmiştir.



