Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:01
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
ESAS NO
DAVALI
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
|2025/240
|Ali Keçeli vd.
|Alanya
|Gümüşgöze
|230
|93,95
|2025/241
|Mehmet Kula vd.
|Alanya
|Gümüşgöze
|231
|20
|2025/242
|Hilmi Gökmen vd.
|Alanya
|Gümüşgöze
|227
|16
|2025/243
|Mustafa Şenli
|Alanya
|Gümüşgöze
|227
|19
|2025/244
|Mehmet Keçeli
|Alanya
|Gümüşgöze
|230
|23
|2025/245
|Hamide Akbaş
|Alanya
|Gümüşgöze
|230
|34
|2025/246
|Ümmü Keprik vd.
|Alanya
|Kayabaşı
|233
|11
|2025/247
|Adnan Uzun vd.
|Alanya
|Kayabaşı
|233
|2
|2025/248
|Ali Yücel vd.
|Alanya
|Güneyköyü
|166
|6
|2025/249
|Emine Kahya vd.
|Alanya
|2025/250
|Ahmet Şahin
|Alanya
|Orhanköy
|2025/251
|Kadir Gümüş
|Alanya
|Orhanköy
|256
|182,190
|2025/252
|Ayşe Uyar
|Alanya
|Orhanköy
|256
|32,33
|2025/253
|İsa Yüksel vd.
|Alanya
|Orhanköy
|256
|50
|2025/254
|Arzu Uyar
|Alanya
|Orhanköy
|251
|2
|2025/255
|Şakir Arslan
|Alanya
|Orhanköy
|256
|192
|2025/256
|Ayşe Kahya
|Alanya
|Orhanköy
|256
|172
|2025/257
|Ayşe Çıtak
|Alanya
|Orhanköy
|250
|1
|2025/258
|Hilmi Yazar
|Alanya
|Orhanköy
|256
|28
|2025/259
|Mustafa Yılmaz
|Alanya
|Orhanköy
|197
|156
|2025/260
|Fatma Yıldız
|Alanya
|Orhanköy
|256
|6
|2025/261
|Ayşe Şahin
|Alanya
|Orhanköy
|224
|6
|2025/262
|Meryem Şahin
|Alanya
|Orhanköy
|256
|40
|2025/263
|Cihat Gündoğan
|Alanya
|Orhanköy
|256
|55,56
|2025/264
|Hakan Şahin
|Alanya
|Orhanköy
|256
|155,12
|2025/265
|Emine Öztürk
|Alanya
|Kocaoğlanlı
|110
|4