T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:01

İLAN

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 SK. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO
DAVALI
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
2025/240Ali Keçeli vd.AlanyaGümüşgöze23093,95
2025/241Mehmet Kula vd.AlanyaGümüşgöze23120
2025/242Hilmi Gökmen vd.AlanyaGümüşgöze22716
2025/243Mustafa ŞenliAlanyaGümüşgöze22719
2025/244Mehmet KeçeliAlanyaGümüşgöze23023
2025/245Hamide AkbaşAlanyaGümüşgöze23034
2025/246Ümmü Keprik vd.AlanyaKayabaşı23311
2025/247Adnan Uzun vd.AlanyaKayabaşı2332
2025/248Ali Yücel vd.AlanyaGüneyköyü1666
2025/249Emine Kahya vd.Alanya
Gümüşgöze

Gümüşgöze

Kayabaşı
233

232

233
1-5

7

6
2025/250Ahmet ŞahinAlanyaOrhanköy
256

224
57

2
2025/251Kadir GümüşAlanyaOrhanköy256182,190
2025/252Ayşe UyarAlanyaOrhanköy25632,33
2025/253İsa Yüksel vd.AlanyaOrhanköy25650
2025/254Arzu UyarAlanyaOrhanköy2512
2025/255Şakir ArslanAlanyaOrhanköy256192
2025/256Ayşe KahyaAlanyaOrhanköy256172
2025/257Ayşe ÇıtakAlanyaOrhanköy2501
2025/258Hilmi YazarAlanyaOrhanköy25628
2025/259Mustafa YılmazAlanyaOrhanköy197156
2025/260Fatma YıldızAlanyaOrhanköy2566
2025/261Ayşe ŞahinAlanyaOrhanköy2246
2025/262Meryem ŞahinAlanyaOrhanköy25640
2025/263Cihat GündoğanAlanyaOrhanköy25655,56
2025/264Hakan ŞahinAlanyaOrhanköy256155,12
2025/265Emine ÖztürkAlanyaKocaoğlanlı1104
ilangovtr
Basın No: ILN02312689