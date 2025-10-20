T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Mersin İli Bozyazı Limanağzı 154 ada 1825 ve 144 ada 1204 parsel sayılı taşınmazın davacı SÜLEYMAN KÜÇÜK adına tescili istenmekle söz konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu TMK 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.