T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Hanbaba ve Kezban kızı, 03/07/1930 Ankara doğumlu, 10177109512 TC kimlik numaralı olup, 20/04/2024 tarihinde bekar ve çocuksuz olarak vefat eden muris HAVER CAHİDE ZAVER'in yapılan araştırma sonucunda mirasçıları tespit edilemediğinden, adı geçen murisin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasının Devlet Hazinesine intikal ettirileceği ilan olunur.