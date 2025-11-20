T.C. ANKARA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Reis RS Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; HABİBULLAH ve NUCUN oğlu/kızı, 01/07/1923 doğumlu, Rıfat Mardi'nin mirasçısı olduğuna dair hak talep edenlerin mahkememiz yukarıda yazılı dosyasına ilanın yayın tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde TMK. 594. Maddesi gereğince başvurmaları gerektiği aksi takdirde hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.