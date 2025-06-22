Giriş Tarihi: 22.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2025/33 Esas
DAVALI
:
TUNCAY KİREN Anadolu Mah. 488 Sk. No:2 İç Kapı No:1 , Yenimahalle/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı, tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No:ILN02245061
ilangovtr