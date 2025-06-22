T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

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TUNCAY KİREN Anadolu Mah. 488 Sk. No:2 İç Kapı No:1 , Yenimahalle/ ANKARA





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğe çıkartıldığı, tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



