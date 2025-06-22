Giriş Tarihi: 22.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/6 Tereke
Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Beyağaç Mahallesi/Köyü,21 Cilt No, 65 Aile Sıra No, 19BSN'de kayıtlı, 20/11/1967 Kilis doğumlu,09/11/2021 tarihinde vefat eden Müteveffa
CAHİT İNCEDERE
'nin terekesi için tespit talep edildiğinden;
TMK'nın 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacakları bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TBK: 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.12/06/2025
Basın No:ILN02245010
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