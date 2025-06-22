T.C. ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Beyağaç Mahallesi/Köyü,21 Cilt No, 65 Aile Sıra No, 19BSN'de kayıtlı, 20/11/1967 Kilis doğumlu,09/11/2021 tarihinde vefat eden Müteveffa

CAHİT İNCEDERE

'nin terekesi için tespit talep edildiğinden;



