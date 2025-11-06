T.C. ANKARA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO :

2025/629





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.10.2025 tarihli ilamı ile kasten basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralama suçundan TCK'nın 86/1, 87/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Metin ve Nebahat oğlu 2000 D.lu Emirkan Deniz BAĞIŞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1-

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2-

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 273 maddesi gereği hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR.