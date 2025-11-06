T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda 2024/169 esas ve 2025/285 karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli kararı ile Kişinin, Kamu Gör. veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumu Çalışanı Olarak Tanıtması/Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Ol. Söylemesi ile Bilişim Sist. Banka, Kredi Kurum. Araç Olarak Kul. Suret. Dolandırıcılık suçundan8 yıl hapis ve750.000-TLAdlipara cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Muradiyeoğlu, 05/07/1982 doğumlu HÜSEYİN TEKİRDAĞ tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



