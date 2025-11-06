Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:01
T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dosya No
:
.75553065-2024/169-Ceza Dava Dosyası
Mahkememizin yukarıda 2024/169 esas ve 2025/285 karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli kararı ile Kişinin, Kamu Gör. veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumu Çalışanı Olarak Tanıtması/Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Ol. Söylemesi ile Bilişim Sist. Banka, Kredi Kurum. Araç Olarak Kul. Suret. Dolandırıcılık suçundan8 yıl hapis ve750.000-TLAdlipara cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Muradiyeoğlu, 05/07/1982 doğumlu HÜSEYİN TEKİRDAĞ tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilginin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03.11.2025
Basın No: ILN02326269