T.C. ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/819 Esas





DAVALI

:

GÜLAY EFE-***072**258-İ***m ve N***T Kızı, 31/0*/198* Doğumlu.





Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



