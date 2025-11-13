Giriş Tarihi: 13.11.2025 00:01
T.C. ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/819 Esas
DAVALI
:
GÜLAY EFE-***072**258-İ***m ve N***T Kızı, 31/0*/198* Doğumlu.
Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince iki haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usûli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02332418