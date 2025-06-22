T.C. BAKIRKÖY 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı

: E.56908714-2023/515-Ceza Dava Dosyası





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Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alan MAHMUT KAPIL

(

TC Kimlik No:14341993150) hakkında yapılan yargılama sonucunda 26/12/2024tarih, 2023/515 Esas ve 2024/583 Karar sayılı ilamla;





"Sanıkhakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç OlarakKullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 158/1-f ve son cümle uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası 29.640 TLAdli Para Cezası ile cezalandırılmasına" dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasına cevaben sanıktan uzun süredir haber alınamadığının, sanığın muhtemelen Irak'a kaçtığının ve çok sayıda aranmasının olduğu bildirilmiştir.





İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,





İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.