T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2018/235





Karar No : 2019/296





İ L A N





Mahkememizin 2018/235 Esas 2019/296 Karar sayılı kararı ile sanık Bülent Özcanhakkında dolandırıcılık suçundan7 ay 15 gün hapis ve 15.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup;tüm arama ve çabalara rağmen 04.07.2019 tarihli Gerekçeli Karar ve Sanık Bülent Özcan'ın istinaf dilekçesininmüşteki şirket Duman Yapı İnşaat Malzemeleri Ti. Ltd. Ştive temsile yetkili Yusuf Tarakçı'yatebliği sağlanamadığından

Gerekçeli Karar ve Sanık Bülent Özcan'ınistinaf dilekçesinin

ilanen tebliğine karar verilmiştir.





İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre

müşteki şirket Duman Yapı İnşaat Malzemeleri Ti. Ltd. Şirketini temsile yetkili Yusuf Tarakçı'nın