Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:01
T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2018/235
Karar No : 2019/296
İ L A N
Mahkememizin 2018/235 Esas 2019/296 Karar sayılı kararı ile sanık Bülent Özcanhakkında dolandırıcılık suçundan7 ay 15 gün hapis ve 15.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup;tüm arama ve çabalara rağmen 04.07.2019 tarihli Gerekçeli Karar ve Sanık Bülent Özcan'ın istinaf dilekçesininmüşteki şirket Duman Yapı İnşaat Malzemeleri Ti. Ltd. Ştive temsile yetkili Yusuf Tarakçı'yatebliği sağlanamadığından
Gerekçeli Karar ve Sanık Bülent Özcan'ınistinaf dilekçesinin
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre
müşteki şirket Duman Yapı İnşaat Malzemeleri Ti. Ltd. Şirketini temsile yetkili Yusuf Tarakçı'nın
bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususuilanen tebliğ olunur. 07.08.2024
Basın No:ILN02074280
ilangovtr