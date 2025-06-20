T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.95613148-2019/5-Ceza Dava Dosyası





Konu : İlanen Tebligat





Bina İçindeMuhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin

09/06/2016 tarih 2013/531 Esas 2016/433

Karar sayılıilamı ile hakkındaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar verilen veyine Mahkememizin

17/04/2025 tarih 2019/5 Esas 2025/228

Karar sayılı ilamı ile hakkında Hükmün Açıklanmasına Yer Olmadığınakarar verilenHamid ve Fatım oğlu 20/06/1994Dargeçit doğumlu

Buğdat ÇELİK

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





Gerekçeli kararın mahkememizden temin edilebileceği, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde hükmü veren Mahkemeye veya bulunan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu/hükümlü sanığın bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluaçık olmak ve istinafa başvuru hakkınınkullanılmaması halinde kararın infazı için yasal süredeilgili makamlara iletileceği ihtar edilmek suretiyle,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup

, İLAN OLUNUR.