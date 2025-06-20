Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.95613148-2019/5-Ceza Dava Dosyası
Konu : İlanen Tebligat
Bina İçindeMuhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin
09/06/2016 tarih 2013/531 Esas 2016/433
Karar sayılıilamı ile hakkındaHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar verilen veyine Mahkememizin
17/04/2025 tarih 2019/5 Esas 2025/228
Karar sayılı ilamı ile hakkında Hükmün Açıklanmasına Yer Olmadığınakarar verilenHamid ve Fatım oğlu 20/06/1994Dargeçit doğumlu
Buğdat ÇELİK
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Gerekçeli kararın mahkememizden temin edilebileceği, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde hükmü veren Mahkemeye veya bulunan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle, tutuklu/hükümlü sanığın bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluaçık olmak ve istinafa başvuru hakkınınkullanılmaması halinde kararın infazı için yasal süredeilgili makamlara iletileceği ihtar edilmek suretiyle,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup
, İLAN OLUNUR.
12.06.2025
Basın No:ILN02244561
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