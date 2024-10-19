T.C. BAKIRKÖY 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO:

2019/916 Esas





KARAR NO:

2024/350





Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından3 kez ayrı ayrı olmak üzere , Mahkememizin03/10/2024 tarihli 2019/916 Esas ve 2024/350 Karar sayılı gerekçeli kararı ile TCK 157/1,61,62/1,52/2,53/1-2-3,hapis cezasının 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine TCK 51/3, maddesi uyarınca takdiren1 yıl denetime tabi tutulmasına, TCK 51/6, maddesi uyarınca denetim süresi içinde herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK 51/7 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğine,51/8 maddesi uyarınca denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde ertelenen cezanın infaz edilmiş sayılmasına , kararı gereği10 AY HAPİS VE 80.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA kararı verilen sanık Hosseın ve Maryamoğlu,24/07/1985Kermandoğumlu MOHAMMAD REZA POOR MAHI ABADI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.





Mahkememiz dosyasında müştekiler Hossem ve Akram oğlu1989 QOM d.lu DAVOUD ARAB BAFRANI , Nasrollah ve Parı oğlu 1985 KHOMEIN d.lu MITRA ABOLHASANI , Karamalı ve Kinevaz oğlu 1978 Masal d.lu NABIOLLAH AZARIAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANENTEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



