T.C. BAKIRKÖY 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

2019/916 Esas
2024/350
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından3 kez ayrı ayrı olmak üzere , Mahkememizin03/10/2024 tarihli 2019/916 Esas ve 2024/350 Karar sayılı gerekçeli kararı ile TCK 157/1,61,62/1,52/2,53/1-2-3,hapis cezasının 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine TCK 51/3, maddesi uyarınca takdiren1 yıl denetime tabi tutulmasına, TCK 51/6, maddesi uyarınca denetim süresi içinde herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK 51/7 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğine,51/8 maddesi uyarınca denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde ertelenen cezanın infaz edilmiş sayılmasına , kararı gereği10 AY HAPİS VE 80.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA kararı verilen sanık Hosseın ve Maryamoğlu,24/07/1985Kermandoğumlu MOHAMMAD REZA POOR MAHI ABADI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
Mahkememiz dosyasında müştekiler Hossem ve Akram oğlu1989 QOM d.lu DAVOUD ARAB BAFRANI , Nasrollah ve Parı oğlu 1985 KHOMEIN d.lu MITRA ABOLHASANI , Karamalı ve Kinevaz oğlu 1978 Masal d.lu NABIOLLAH AZARIAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANENTEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip Hakime onaylattırılmak koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmaksuretiyle İstanbul Bölge Adliye MahkemesinezdindeİSTİNAF yolunun açık olmak üzere istinaf edilebileceği yasal süresi içersinde kararın istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 16.10.2024