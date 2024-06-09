T.C. BAKIRKÖY 18. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

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2013/209 Esas





Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SİPRİNTER TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İSMAİL ÖZIŞIK, ATER TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ATER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİPRİNTER TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. aleyhine açılan Alacak rücuan alacak davasının yapılan yargılamasında;





Davacı vekili 12/03/2010 tarihli dava dilekçesinde; kurum sigortalısı 20149406 sigorta sicil numaralı Mehmet GÖRGÜLÜ'nün davalılar yanında kot kumlama işinde çalışırken silikozis meslek hastalığına yakalanarak işgöremez duruma düştüğünü, kurum tarafından sigortalıya 80.763,19-TL İPSD ve 377,01-TL SYZ bağlandığını, 214,30-TL hastane masrafı yapıldığını, kurum zararının davalılardan tahsilini talep etmiştir.





Mahkememizce davalı Ater Tekstil Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi'nin tasfiye memuru Yılmaz Can Barlık'a asıl ve birleşen davalara ait dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve 15/11/2023 tarihli duruşma tutanağının tebliğine karar verildiği ancak tasfiye memurunun mernis adresinin boş olması nedeniyle tebligatın yapılamadığı anlaşıldığından, asıl ve birleşen davalara ait dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve 15/11/2023 tarihli duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



