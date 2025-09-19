Giriş Tarihi: 19.09.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/49 Esas
Asıl ve birleşen Bakırköy 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/172 Esas sayılı dosya yönünden;
Davacı TEMAM YILMAZER ile Davalılar ERGİN GÖLELİ, İBRAHİM KARADUMAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;
Davalı Ergin GÖLELİ' nin bildirilen adreslerine dava dilekçesi tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından, davalı Ergin GÖLELİ adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde taraflardan hiçbirinin katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın işlemden kalkacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren 22 günlük kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 15/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02296251