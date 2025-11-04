T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2024/109 Esas





DAVALILAR

:

1- HÜSEYİN CAMADAN Uran Caddesi No :32Avcılar/ İSTANBUL





Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davası ara kararı uyarınca;





Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalılara tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.



