Giriş Tarihi: 04.11.2025 00:01
T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2024/109 Esas
DAVALILAR
:
1- HÜSEYİN CAMADAN Uran Caddesi No :32Avcılar/ İSTANBUL
Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)davası ara kararı uyarınca;
Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalılara tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.
2024/109 esas sayılı dava dosyasında duruşması 16/01/2026 günü saat 10:10'a bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02321459