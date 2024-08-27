T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER





a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)





b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)





c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)





d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)





e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)





f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)





g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)





h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)



