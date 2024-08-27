Giriş Tarihi: 27.08.2024 00:01
T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi adresinde 14 numarada bulunan alt geçitteki 2,3 ve 5 nolu 18 m2’lik dükkanların 3 yıllığına kiralama ihalesi.
- Şartnamesi herbiri 250 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 05 Eylül 2024 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.
- Herbiri için 8.000,00 TL/Ay muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü (8.640,00 TL) tutarında herbiri için geçici teminat ve 2 aylık kira bedeli (16.000,00 TL) tutarında herbiri için iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.
- İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELERa) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.
Basın No:ILN02078959
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