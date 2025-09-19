T.C. BUCAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/159 Esas





Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü/mevkii, parsel nosu, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti ve tescil/ daimi irtifak hakkı tesisi davası açmıştır.





Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin, Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Bucak Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi

tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde

Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve davanın

06/11/2025 günü saat 11:40'a

bırakıldığı, hususları 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilgililerine ilân olunur.28/08/2025