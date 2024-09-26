Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
.28446470-2023/103-Ceza Dava Dosyası
K.H.
OBEIDA ALHAMWI, Mhd Bassam ve Huda oğlu, 02/04/1996 Damascus doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99962117048
Hırsızlık
21/01/2023
İSTANBUL/ESENYURT
22/02/2024
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuk Emirhan KISA'nın üzerine atılı hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 142/1-e maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,suça sürüklenen çocuk Yusuf DELİ'nin üzerine atılı hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK' nın 142/1-e maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, dair gıyabında verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 20.09.2024
Basın No:ILN02094568
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