T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No :

.28446470-2023/103-Ceza Dava Dosyası





İLANVARAKASI





DAVACI :

K.H.





MÜŞTEKİ

:

OBEIDA ALHAMWI, Mhd Bassam ve Huda oğlu, 02/04/1996 Damascus doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99962117048





SUÇ

:

Hırsızlık





SUÇ TARİHİ

:

21/01/2023





SUÇ YERİ

:

İSTANBUL/ESENYURT





KARAR TARİHİ

:

22/02/2024



