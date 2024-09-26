Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
.28446470-2022/755-Ceza Dava Dosyası
K.H.
IGE ADESUYİ RAPHEL, Binga ve Funke oğlu, 1989 NİJERYA doğumlu,
Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme,
10/10/2022
İSTANBUL/ESENYURT
07/05/2024
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuk Sezgin KARAKUŞ'un üzerine atılı hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 142/2.h maddesi uyarınca takdiren 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise 5237 Sayılı TCK'nın 116/1 maddesi uyarınca takdiren 6 Ay 20 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, dair gıyabında verilen karar ve istinaf dilekçesi yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 17.09.2024
Basın No:ILN02094571
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