T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No :

.28446470-2022/755-Ceza Dava Dosyası





İLANVARAKASI





DAVACI :

K.H.





MAĞDUR

:

IGE ADESUYİ RAPHEL, Binga ve Funke oğlu, 1989 NİJERYA doğumlu,





SUÇ

:

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme,





SUÇ TARİHİ

:

10/10/2022





SUÇ YERİ

:

İSTANBUL/ESENYURT





KARAR TARİHİ

:

07/05/2024



