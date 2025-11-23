T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/484 Esas 18.11.2025





Konu : İlan metni









Davacı , SADİYE ÜREY ile Davalı , ABDULAZİZ EKE arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;





Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen

davalı ABDULAZİZ EKE - (TCKN: 34034362308

) adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, "07/01/2026 tarihi saat 10:20'deBüyükçekmece 6. Aile Mahkemesi Duruşma salonunda ön inceleme duruşması için sulh adına gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden istenecek belgelerin istenebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususlar verilen süre içinde yerine getirilmezse o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur" hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere

