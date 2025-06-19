T.C. ÇAMELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*





2025/2 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/2 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 31 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Yeni mahalle merkez yerleşimi içinde, yola cephelidir. Kamusal hizmetlerden yararlanır. Taşınmaz üzerinde zemin kat+iki katlı betonarme bina vasfında yapı vardır. Bina, Zemin kat, birinci kat ve ikinci kat her biri 86,71 m2 olmak üzere brüt toplam 260,13 m2'dir. Taşınmazın tamamı iş yeri olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, pencereleri bazı kısımlarda PVCbazı kısımlarda demir doğramadır. Binanın yaklaşık 10-15 yıllık olduğu, %20 oranında yıprandığı anlaşılmıştır.





Adresi : Yeni Mahalle 31 Ada 3 Parsel Çameli / DENİZLİ





Yüzölçümü : 103 m2





İmar Durumu : Yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı yeni inşaat ruhsatı düzenlenemez. 4 kata kadar inşaat izni vardır.





Kıymeti : 5.000.578,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



