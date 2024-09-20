T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/196 Esas





DAVALI

:

SACİT TÜRKER -54097071924 -Ferhatpaşa Mah. İhsaniye Sok. 1/8Çatalca/ İSTANBUL





DAVACI :

ZAFER KAYA - 23645651024





Davalı

Sacit TÜRKER'e

gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan;

Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu, Tensip Zaptı,

tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,





Durusma Günü:

01/10/2024

günü saat:

11:10'de