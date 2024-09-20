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T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi: 20.09.2024 00:01
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/196 Esas
DAVALI
:
SACİT TÜRKER -54097071924 -Ferhatpaşa Mah. İhsaniye Sok. 1/8Çatalca/ İSTANBUL
DAVACI :
ZAFER KAYA - 23645651024
Davalı
Sacit TÜRKER'e
gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan;
Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu, Tensip Zaptı,
tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Durusma Günü:
01/10/2024
günü saat:
11:10'de
duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No:
ILN02091419
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