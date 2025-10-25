T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/441 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa Konu İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi, 186 Ada, 2 Parsel, Arsa vasıflı, 514,59 m2 yüz ölçümlü, taşınmazın

1/2 HİSSESİ

satılacaktır.





İmar Durumu : Belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.





Kıymeti : 3.988.072,50 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.



