T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/441 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi, 186 Ada, 2 Parsel, Arsa vasıflı, 514,59 m2 yüz ölçümlü, taşınmazın
1/2 HİSSESİ
satılacaktır.
İmar Durumu : Belediye kayıtlarında görüldüğü gibidir.
Kıymeti : 3.988.072,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:55
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:55
23/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
