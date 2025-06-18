Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresinden
2025/16 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Çaybaşı Mah. 427 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu BB Yüzölçümü : 223,95 m2 İmar Durumu: ticaret alanı Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:30 Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025-10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:30Bitiş Tarih ve Saati: 29/08/2025-10:30
(İİK m.114 ve m.126)
13.06.2025
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243621
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