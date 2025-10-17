Giriş Tarihi: 17.10.2025 00:01
T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO
:
2025/554 Esas
DAVACI
:
Baki Karaduman
Davacı tarafından aleyhinize açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününü ve harç eksikliğine ilişkin muhtıranın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava açılırken alınması gereken 281,80 TL başvurma harcının yatırılmadığı anlaşılmakla, davacıya eksik başvurma harcı 281,80 TL'yi ve i
halenin feshi talebinde bulunan davacının taşınmazlarda hissedar veya sınırlı ayni hak sahibi olmadığınız yine satış isteyen alacaklı veya borçlu konumunda bulunmadığınız ayrıca ihaleye pey ileri sürmek suretiyle katılan taraf da olmadığınız, bu durumda İcra ve İflas Kanununun 134/3 maddesi gereğince ihalenin feshi istenilen taşınmazların ihale bedeli üzerinden nispi olarak hesaplanan 630.746,04 TL peşin harcı mahkeme veznesine yatırmak ve MAHKEMEMİZE BİLGİ VERMEK üzere tarafınıza gelecek celseye kadarsüre verilmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde davanın Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi ve HMK'nın 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı, süresi içinde yenileme yapılmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarı ile,
Duruşma Günü; 26/11/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu muhtıra ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02313100