T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

halenin feshi talebinde bulunan davacının taşınmazlarda hissedar veya sınırlı ayni hak sahibi olmadığınız yine satış isteyen alacaklı veya borçlu konumunda bulunmadığınız ayrıca ihaleye pey ileri sürmek suretiyle katılan taraf da olmadığınız, bu durumda İcra ve İflas Kanununun 134/3 maddesi gereğince ihalenin feshi istenilen taşınmazların ihale bedeli üzerinden nispi olarak hesaplanan 630.746,04 TL peşin harcı mahkeme veznesine yatırmak ve MAHKEMEMİZE BİLGİ VERMEK üzere tarafınıza gelecek celseye kadarsüre verilmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde davanın Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi ve HMK'nın 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı, süresi içinde yenileme yapılmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarı ile,