T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı HALİL ÖZNAL ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında; dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi,12859 ada 4 parselde (eski 936 ada 5 parsel) kayıtlı taşınmazın mülkiyeti davacı tarafından TMK 713 vd maddelere göre kazanıldığından bahisle dava konusu taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tesciline ilişkin Mahkememize açılan davaya herhangi biritirazı olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememize başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.