T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO
:
2023/176 Esas
KARAR NO
:
2024/17
Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince
4 YIL, 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
karar verilen Ata ve Oruba oğlu, 13/01/2005 doğumlu, Suriye uyruklu IBRAHIM KIRKNAVI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafisi tarafından verilen istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 güniçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu, müdafisi tarafından verilen istinaf dilekçesini kabul edip etmediği hususunda beyanda bulunması aksi takdirde istinafdilekçesinin içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 25.09.2024
Basın No:ILN02095125
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