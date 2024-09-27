T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2023/176 Esas





KARAR NO

:

2024/17





Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince

4 YIL, 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

karar verilen Ata ve Oruba oğlu, 13/01/2005 doğumlu, Suriye uyruklu IBRAHIM KIRKNAVI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafisi tarafından verilen istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,



